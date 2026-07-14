Арсенал хочет подписать звезду Атлетико, на которую ещё нацелилась Барселона

Лондонцы и каталонцы борются за Альвареса.

Арсенал намерен оперативно завершить сделку по нападающему мадридского Атлетико Хулиану Альваресу.

Как сообщает The Independent, конкуренция за аргентинца в последнее время ослабла, и канониры хотят воспользоваться этим моментом.

Однако на текущий момент в СМИ сообщается о переговорах Барселоны с Альваресом, к тому же сам Хулиан заинтересован продолжить карьеру в каталонском клубе.

Но, несмотря на это, переговоры со стороны английского клуба набирают обороты, и их курирует спортивный директор Андреа Берта.

Тем временем СМИ раскрыли планы Моуринью на игроков Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!