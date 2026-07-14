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Футбол

Ливерпуль нашёл способ сэкономить несколько миллионов на компенсации Слоту

Заинтересован в переходе Арне в сборную.
Сегодня, 11:19       Автор: Валентина Чорноштан
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Ливерпуль намерен сэкономить на компенсации Слоту, если тот возглавит сборную Нидерландов.

После увольнения Арне Слота мерсисайдский клуб ищет способы сократить финансовые потери, связанные с расторжением контракта, сообщает De Telegraaf. 

На данный момент 47-летний специалист имеет право на компенсацию в размере более 10 миллионов евро за последний год действия трёхлетнего соглашения.

Однако внутри Ливерпуля надеются, что Слот возглавит сборную Нидерландов, тем самым они смогут разбить сумму на части и выплачивать её частями в течение первого года работы тренера в новой должности. Такая схема позволит англичанам сэкономить несколько миллионов евро.

К слову, Дешам признал превосходство Испании перед очной встречей в 1/2 финала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арне слот

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