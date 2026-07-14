Заинтересован в переходе Арне в сборную.

Ливерпуль намерен сэкономить на компенсации Слоту, если тот возглавит сборную Нидерландов.

После увольнения Арне Слота мерсисайдский клуб ищет способы сократить финансовые потери, связанные с расторжением контракта, сообщает De Telegraaf.

На данный момент 47-летний специалист имеет право на компенсацию в размере более 10 миллионов евро за последний год действия трёхлетнего соглашения.

Однако внутри Ливерпуля надеются, что Слот возглавит сборную Нидерландов, тем самым они смогут разбить сумму на части и выплачивать её частями в течение первого года работы тренера в новой должности. Такая схема позволит англичанам сэкономить несколько миллионов евро.

К слову, Дешам признал превосходство Испании перед очной встречей в 1/2 финала.

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