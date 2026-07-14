Ливерпуль нашёл способ сэкономить несколько миллионов на компенсации Слоту
Ливерпуль намерен сэкономить на компенсации Слоту, если тот возглавит сборную Нидерландов.
После увольнения Арне Слота мерсисайдский клуб ищет способы сократить финансовые потери, связанные с расторжением контракта, сообщает De Telegraaf.
На данный момент 47-летний специалист имеет право на компенсацию в размере более 10 миллионов евро за последний год действия трёхлетнего соглашения.
Однако внутри Ливерпуля надеются, что Слот возглавит сборную Нидерландов, тем самым они смогут разбить сумму на части и выплачивать её частями в течение первого года работы тренера в новой должности. Такая схема позволит англичанам сэкономить несколько миллионов евро.
К слову, Дешам признал превосходство Испании перед очной встречей в 1/2 финала.
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