iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль отправил в отставку главного тренера

Мерсисайдцы распрощались с Арне Слотом.
Сегодня, 14:45       Автор: Игорь Мищук
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот покинул занимаемую должность.

О прекращении сотрудничества с 47-летним нидерландским специалистом английский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Салах получил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Мерсисайдцы поблагодарили тренера за проделанную работу и сообщили, что уже ведется работа над поиском нового наставника команды.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "красных" может возглавить Андони Ираола.

Напомним, что Слот возглавил Ливерпуль летом 2024 года. Под его руководством команда провела 113 матчей, в которых одержала 66 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений.

В прошлом сезоне мерсисайдцы завоевали чемпионский титул, а в нынешнем финишировали на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Тоттенхэме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль арне слот

Статьи по теме

Салах получил щедрое предложение из Саудовской Аравии Салах получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
Защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Тоттенхэме Защитник Ливерпуля продолжит карьеру в Тоттенхэме
Ливерпуль и Ювентус борются за бразильского голкипера Ливерпуль и Ювентус борются за бразильского голкипера
Ливерпуль хочет удержать основного голкипера, на которого нацелился Ювентус Ливерпуль хочет удержать основного голкипера, на которого нацелился Ювентус

Видео

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ и Арсенал разыграют трофей в финале Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио перевел финальную серию Запада с Оклахомой в решающий матч
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров

Последние новости

Европа17:14
Олейникова выбыла с Ролан Гарроса
Футзал15:00
Экстра-лига по футзалу: ХИТ повел в финале против Атлетика, Сокол открыл счет в противостоянии за бронзу
Европа14:45
Ливерпуль отправил в отставку главного тренера
Европа14:20
Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
Европа13:45
Клуб из МЛС интересуется вингером сборной Украины
Бокс13:10
Директор команды Усика объяснил, почему был остановлен бой с Верховеном
Европа12:38
Экс-игрока сборной Англии задержали по подозрению в вождении под воздействием наркотиков
Украина11:49
"Нужно показывать, что я здесь не за былые заслуги": Ярмоленко - о возвращении в сборную Украины
Европа и мир11:15
Чемпионат мира по хоккею-2026: Швейцария сыграет с Норвегией в полуфинале, Канада - с Финляндией
Бокс10:58
"Зависит от него": Верховен оценил вероятность реванша с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK