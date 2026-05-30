Ливерпуль отправил в отставку главного тренера

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот покинул занимаемую должность.

О прекращении сотрудничества с 47-летним нидерландским специалистом английский клуб объявил на своем официальном сайте.

Мерсисайдцы поблагодарили тренера за проделанную работу и сообщили, что уже ведется работа над поиском нового наставника команды.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "красных" может возглавить Андони Ираола.

Напомним, что Слот возглавил Ливерпуль летом 2024 года. Под его руководством команда провела 113 матчей, в которых одержала 66 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 29 поражений.

В прошлом сезоне мерсисайдцы завоевали чемпионский титул, а в нынешнем финишировали на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

