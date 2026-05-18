Ливерпуль разочарован в Хаби Алонсо

Боссы расстроены решением их экс-игрока возглавить Челси.
Сегодня, 09:09       Автор: Валентина Чорноштан
Фанаты Ливерпуля / Getty Images

Руководство Ливерпуля огорчено тем, что их бывший игрок  Хаби Алонсо возглавил Челси. 

По данным The Telegraph, после ухода Юргена Клоппа летом 2024 года боссы мерсисайдцев связывались с испанским специалистом, предлагая ему работу в клубе.

Однако тогда Алонсо сказал им "нет" и продолжил работу в Байере, но буквально через год он принял предложение Реала, теперь же Хаби откликнулся на работу в лондонской команде.

Источник добавляет, что Ливерпуль, смотря на то что Алонсо согласился возглавить Челси, принял решение оставить Арне Слота на посту тренера ещё на сезон, несмотря на не лучший сезон команды.

