iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Цыганкова за проигрыш в 37-м туре Ла Лиги

Украинец среди лучших.
Сегодня, 08:10       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона, в которой в стартовом составе вышел Виктор Цыганков, уступила Атлетико со счётом 1:0.

Украинский легионер отыграл весь матч, но не смог помочь команде сравнять счёт, однако за 90 минут он совершил 62 касания мяча, 31 точный пас из 39 (79%), 3 ключевых паса, 2 точных навеса из 7, 3 удара по воротам, 1 удар мимо.

Также полузащитник сумел сделать 3 удачные попытки дриблинга, 5 выигранных единоборств из 5, 17 потерь мяча, 1 офсайд, 1 отбор.

После финального свистка статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Виктора в 6,5 и 7,4 балла соответственно.

К слову, вы также можете узнать оценку Ярмолюка в игре против Кристал Пэлас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Виктор Цыганков ФК Жирона

Статьи по теме

Барселона уверенно обыграла Бетис в завершающем домашнем матче Барселона уверенно обыграла Бетис в завершающем домашнем матче
Реал справился в гостях с Севильей Реал справился в гостях с Севильей
Барселона отметилась антидостижением в 36 туре Ла Лиги Барселона отметилась антидостижением в 36 туре Ла Лиги
Канселу установил уникальное достижения Канселу установил уникальное достижения

Видео

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты обыграли Верес
просмотров

Последние новости

Бокс09:58
Хирн оценил шансы на третий бой его клиента с Усиком
Европа09:32
Худший против Сандерленду. Как оценили Миколенко?
Европа09:09
Ливерпуль разочарован в Хаби Алонсо
НБА08:41
Плей-офф НБА: Кливленд разгромил Детройт и прошел в финал Востока
НБА08:37
Плей-офф НБА: Детройт уступил Кливленду
НБА08:23
Кливленд впервые в финале Востока с 2018 года
Европа08:10
Оценка Цыганкова за проигрыш в 37-м туре Ла Лиги
Лига Чемпионов07:50
Дембеле может не сыграть в финале ЛЧ
Европа07:20
Оценка Ярмолюка в игре против Кристал Пэлас
Европа07:05
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK