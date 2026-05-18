Оценка Цыганкова за проигрыш в 37-м туре Ла Лиги

Жирона, в которой в стартовом составе вышел Виктор Цыганков, уступила Атлетико со счётом 1:0.

Украинский легионер отыграл весь матч, но не смог помочь команде сравнять счёт, однако за 90 минут он совершил 62 касания мяча, 31 точный пас из 39 (79%), 3 ключевых паса, 2 точных навеса из 7, 3 удара по воротам, 1 удар мимо.

Также полузащитник сумел сделать 3 удачные попытки дриблинга, 5 выигранных единоборств из 5, 17 потерь мяча, 1 офсайд, 1 отбор.

После финального свистка статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Виктора в 6,5 и 7,4 балла соответственно.

К слову, вы также можете узнать оценку Ярмолюка в игре против Кристал Пэлас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!