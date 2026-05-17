Гилджес-Александер второй сезон подряд признан MVP НБА

Защитник Оклахомы опередил в борьбе за награду Йокича и Вембаньяму.

Защитник Оклахомы Шэй Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком (MVP) НБА в сезоне-2025/26.

Канадский баскетболист удостоился престижной награды второй год подряд, став 14-м игроком в истории лиги, кому удалось защитить титул.

Читай также: Оклахома и Сан-Антонио установили уникальное достижение в плей-офф

27-летний Гилджес-Александер стал первым игроком после Николы Йокича (2020/21, 2021/22), кому удавалось стать MVP два сезона подряд, а также первым защитником с этим достижением после Стефена Карри (2014/15, 2015/16).

В этом сезоне Гилджес-Александер не завершил ни один матч менее чем с 20 очками, а также стал первым защитником в истории НБА, набиравшим в среднем 30 очков.

Средние показатели игрока Тандер составили 31,1 очка, 6,6 передачи и 4,3 подбора за матч.

Источник: nba.com

Гилджес-Александер помог Оклахоме занять первое место в Западной конференции, завершив регулярный чемпионат с лучшим показателем в 64 победы в лиге.

Также на награду MVP в этом сезоне претендовали Никола Йокич из Денвера и Виктор Вембаньяма из Сан-Антонио.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей плей-офф НБА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!