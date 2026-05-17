Гилджес-Александер второй сезон подряд признан MVP НБА
Защитник Оклахомы Шэй Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком (MVP) НБА в сезоне-2025/26.
Канадский баскетболист удостоился престижной награды второй год подряд, став 14-м игроком в истории лиги, кому удалось защитить титул.
27-летний Гилджес-Александер стал первым игроком после Николы Йокича (2020/21, 2021/22), кому удавалось стать MVP два сезона подряд, а также первым защитником с этим достижением после Стефена Карри (2014/15, 2015/16).
В этом сезоне Гилджес-Александер не завершил ни один матч менее чем с 20 очками, а также стал первым защитником в истории НБА, набиравшим в среднем 30 очков.
Средние показатели игрока Тандер составили 31,1 очка, 6,6 передачи и 4,3 подбора за матч.
Гилджес-Александер помог Оклахоме занять первое место в Западной конференции, завершив регулярный чемпионат с лучшим показателем в 64 победы в лиге.
Также на награду MVP в этом сезоне претендовали Никола Йокич из Денвера и Виктор Вембаньяма из Сан-Антонио.
