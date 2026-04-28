Оклахома установила феноменальное достижение в постсезоне
Тандер сумел переиграть Финикс в четвертом матче первого раунда плей-офф Западной конференции НБА и тем самым закрыл серию со счетом 4:0.
Оклахома оформила свип в первом раунде плей-офф третий год подряд, что произошло впервые в истории франшизы.
До этого достижения Тандер только один раз проходили соперника всухую на старте постсезона это был Даллас в 2012 году.
Теперь подопечные Марка Дэйно во втором раунде встретяться с победителем пары Лейкерс - Хьюстон.
Тем временем Никола Йокич побил рекорд Леброна.
