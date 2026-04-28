Оклахома установила феноменальное достижение в постсезоне

Тандер стала единственной командой НБА с "сухой" серией в первом раунде.

Тандер сумел переиграть Финикс в четвертом матче первого раунда плей-офф Западной конференции НБА и тем самым закрыл серию со счетом 4:0.

Оклахома оформила свип в первом раунде плей-офф третий год подряд, что произошло впервые в истории франшизы.

До этого достижения Тандер только один раз проходили соперника всухую на старте постсезона это был Даллас в 2012 году.

Thunder sweep the Suns, await the Rockets/Lakers



This is the Thunder's 3rd consecutive first round sweep



4th sweep in franchise history (first sweep in 2012 against the Mavs) — Andrew Schlecht (@AndrewKSchlecht) April 28, 2026

Теперь подопечные Марка Дэйно во втором раунде встретяться с победителем пары Лейкерс - Хьюстон.

Тем временем Никола Йокич побил рекорд Леброна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!