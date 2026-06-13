Бетис и Вильярреал претендуют на украинского форварда

Артём Довбик может покинуть Рому уже этим летом, сообщает Fichajes.

Если ранее сообщалось, что римляне готовы продать украинского форварда за 25 млн евро, то сейчас сумма уменьшилась ещё на 5 млн евро.

Отмечается, что и сам Довбик также рассматривает вариант ухода из команды Серии А и возвращения в Ла Лигу.

Добавим, что интерес к нему наиболее проявляют Бетис и Вильярреал, также ранее трансфер украинца рассматривал Трабзонспор.

К слову,Арсенал нацелился на лучшего бомбардира Ювентуса.

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