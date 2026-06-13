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Футбол

Арсенал нацелился на лучшего бомбардира Ювентуса

Турецкий вингер не уйдёт из Турина?
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
Кенан Йилдиз / Getty Images
Кенан Йилдиз / Getty Images

Арсенал проявляет интерес к Кенану Йылдыз. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что лондонская команда обратилась в Ювентус с запросом о возможном трансфере игрока.

Однако туринская команда заявила, что турецкий вингер не входит в число футболистов, которых клуб готов отпустить этим летом.

Из-за этого Арсенал ищет усиления среди других игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах.

Ранее обладатель Золотого мяча объяснил, почему не остался в Барселоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Арсенал Лондон Кенан Йылдыз

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