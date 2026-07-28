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Футбол

Японский вратарь Судзуки может перейти в чемпионат Франции

Он может заменить Шевалье.
Сегодня, 11:49       Автор: Валентина Чорноштан
Зион Судзуки / Getty Images
Зион Судзуки / Getty Images

ПСЖ хочет подписать голкипера Пармы Зиона Судзуки. Об этом сообщает Sky Sport.

Парижский клуб может оформить трансфер 23-летнего футболиста в случае ухода Люка Шевалье, который вполне может покинуть команду этим летом.

Внутри парижского клуба считают, что японец благодаря своему уровню игры на воротах сможет значительно усилить позицию голкипера.

Однако добавим, что Судзуки также находится в сфере интересов Ювентуса. Но ПСЖ уже провёл первые контакты с японским голкипером и продолжает следить за ситуацией.

Ранее стало известно, что Фенербахче уже провёл переговоры с агентом скандального футболиста Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСЖ Парма

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