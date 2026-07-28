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Футбол

Лион подписал нападающего Ювентуса

Лои Опенда отправился в аренду во французский клуб.
Вчера, 22:19       Автор: Игорь Мищук
Лои Опенда / ol.fr
Лои Опенда / ol.fr

Нападающий Ювентуса Лои Опенда продолжит карьеру в Лионе.

О переходе 26-летнего футболиста сообщает официальный сайт "ткачей".

Бельгийский форвард присоединился к Лиону на правах годичной аренды, за которую французский клуб заплатит 3,5 миллиона евро.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, в сделке не предусмотрена опция выкупа, а "ткачи" возьмут на себя заработную плату игрока.

В минувшем сезоне Опенда провел в составе Ювентуса 34 матча во всех турнирах, отличившись всего двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Ювентус подписал нападающего Дженоа.

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