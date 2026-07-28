Харьков вернул в Украину защитника из МЛС

Артем Смоляков перешел из Лос-Анджелеса в клуб УПЛ.

Левый защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков пополнил состав Харькова.

О переходе игрока из МЛС сообщает официальный сайт представителя украинской Премьер-лиги.

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23-летний футболист присоединился к украинскому клубу на правах годичной аренды. Также сделка предусматривает право выкупа игрока.

В составе Харькова защитник будет выступать под 29-м номером.

Действующий контракт Смолякова с Лос-Анджелесом рассчитан до 31 декабря 2028 года. Состав клуба МЛС украинец пополнил в феврале 2025 года и провел за это время 40 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

До этого в Украине Смоляков выступал за Ингулец и Полесье.

Ранее Харьков объявил о подписании аргентинского легіонера.

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