Харьков объявил о подписании аргентинского легионера

Харьков объявил о подписании центрального полузащитника Рафаэля Профини из Униона Санта-Фе.

Как сообщает официальный сайт клуба УПЛ, 22-летний футболист заключил контракт на три года. Также соглашение предусматривает возможность продления еще на один сезон.

Читай также: Экс-первая ракетка Украины стал амбассадором клуба УПЛ

В составе украинской команды аргентинский хавбек будет играть под 6-м номером.

Профини с 2020 года выступал за Унион Санта-Фе. В составе первой команды аргентинского клуба полузащитник провел 45 матчей, отличившись одним голом и шестью результативными передачами.

Напомним, ранее Харьков также подписал полузащитника Динамо Александра Яцыка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!