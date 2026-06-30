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Харьков объявил о подписании аргентинского легионера

Состав украинской команды пополнил хавбек Рафаэль Профини.
Сегодня, 19:37       Автор: Игорь Мищук
Рафаэль Профини / ФК Харьков
Рафаэль Профини / ФК Харьков

Харьков объявил о подписании центрального полузащитника Рафаэля Профини из Униона Санта-Фе.

Как сообщает официальный сайт клуба УПЛ, 22-летний футболист заключил контракт на три года. Также соглашение предусматривает возможность продления еще на один сезон.

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В составе украинской команды аргентинский хавбек будет играть под 6-м номером.

Профини с 2020 года выступал за Унион Санта-Фе. В составе первой команды аргентинского клуба полузащитник провел 45 матчей, отличившись одним голом и шестью результативными передачами.

Напомним, ранее Харьков также подписал полузащитника Динамо Александра Яцыка.

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