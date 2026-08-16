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Сабаленка рассказала, как украинцы довели её до истерики на корте

Призналась в эмоциональном срыве.
Сегодня, 12:20       Автор: Валентина Чорноштан
Арина Сабаленка / Getty Images
Арина Сабаленка / Getty Images

Первая ракетка мира Арина Сабаленка рассказала для журнала Time, что после начала полномасштабной войны россии против Украины переживала тяжёлый психологический период.

По её словам, некоторые украинские тренеры говорили ей крайне неприятные вещи, из‑за чего она переживала сильный эмоциональный стресс. 

Я не хочу повторять, что именно они говорили. Это было ужасно. Я принимала всё близко к сердцу и истерически плакала.

Сабаленка также заявила, что не поддерживает войну и хочет мира, при этом на вопрос о том, поддерживает ли она президента Беларуси Александра Лукашенко, являющегося союзником российского лидера Владимира Путина, Сабаленка ответила: "Я не хочу об этом говорить".

Ранее Ангелина Калинина вылетела во втором круге Цинциннати.

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