Шнайдер обыграла первую ракетку мира Сабаленко

В среду, 3 июня, состоялся второй четвертьфинальный матч в рамках Открытого чемпионата Франции.

В нём приняли участие нейтральная Диана Шнайдер и Арина Сабаленко. Сенсационно вырвала победу и, соответственно, выход в полуфинал Шнайдер.

Матч длился 2 часа и 14 минут. В нём обладательница первого места в рейтинге WTA совершила две подачи на вылет, отыграла 13 из 20 брейк-пойнтов и отыграла 2 матч-пойнта. Всего выигранных геймов Арины - 11 из 27.

Тем временем её соперница и победительница встречи выиграла 16 из 27 геймов, использовала 7 из 20 брейк-пойнтов и сделала всего одну подачу на вылет (с одной двойной ошибкой).

Ролан Гаррос‑2026. 1/4 финала

Арина Сабаленко - Диана Шнайдер: 6:3, 5:7, 6:0

К слову, Свитолина установила антирекорд Ролан Гарроса.

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