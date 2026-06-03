iSport.ua
Русский Українська

Шнайдер обыграла первую ракетку мира Сабаленко

Нейтральная теннисистка выбила фаворитку турнира.
Сегодня, 16:55       Автор: Валентина Чорноштан
Арина Сабаленко / Getty Images
Арина Сабаленко / Getty Images

В среду, 3 июня, состоялся второй четвертьфинальный матч в рамках Открытого чемпионата Франции.

В нём приняли участие нейтральная Диана Шнайдер и Арина Сабаленко. Сенсационно вырвала победу и, соответственно, выход в полуфинал Шнайдер.

Матч длился 2 часа и 14 минут. В нём обладательница первого места в рейтинге WTA совершила две подачи на вылет, отыграла 13 из 20 брейк-пойнтов и отыграла 2 матч-пойнта. Всего выигранных геймов Арины - 11 из 27.

Тем временем её соперница и победительница встречи выиграла 16 из 27 геймов, использовала 7 из 20 брейк-пойнтов и сделала всего одну подачу на вылет (с одной двойной ошибкой).

Ролан Гаррос‑2026. 1/4 финала
Арина Сабаленко - Диана Шнайдер: 6:3, 5:7, 6:0

К слову, Свитолина установила антирекорд Ролан Гарроса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арина Сабаленка

Статьи по теме

Рыбакина триумфовала на Australian Open Рыбакина триумфовала на Australian Open
Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов" Кирьос переиграл Соболенко в "Битве полов"
Рыбакина выиграла Итоговый турнир-2025 Рыбакина выиграла Итоговый турнир-2025
Сабаленка второй раз подряд выиграла US Open Сабаленка второй раз подряд выиграла US Open

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных Дании, Италии, Нидерландов, Польши
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк и Сан-Антонио встретятся в финальной серии
просмотров

Последние новости

Бокс18:06
"Полагался на ударную мощь": Фьюри объяснил, почему Джошуа проигрывал раньше
Европа17:42
Атлетико нашёл замену Альваресу, если тот уйдет
Киберспорт17:20
Был объявлен состав сборной Украины по Dota 2
Формула 117:04
Албон ведет переговоры с тремя командами
Теннис16:55
Шнайдер обыграла первую ракетку мира Сабаленко
Европа16:14
Моуринью выбрал замену Алабе
Европа15:05
Наполи официально выкупил у Манчестер Юнайтед арендованного форварда
НБА14:45
Плей-офф НБА: Нью-Йорк и Сан-Антонио встретятся в финальной серии
Бокс14:25
Промоутер Джошуа очертил сроки проведения боя с Фьюри
Европа13:56
Реал договорился о переходе с защитником Интера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK