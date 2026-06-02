Свитолина установила антирекорд Ролан Гарроса

Украинка чаще всех провалилась на турнире.

Украинская теннисистка Элина Свитолина установила обидное достижение на Ролан Гарросе.

Напомним, что в четвертьфинале она сошлась со своей соотечественницей Мартой Костюк, которая вырвала победу в трех сетах.

В итоге Костюк стала первой украинкой в истории полуфиналов открытого чемпионата Франции, а Свитолина записала на свой счет только антирекорд.

Для украинки это стал шестой проигранный четвертьфинал Ролан Гарроса - по этому показателю она теперь новый лидер.

Ранее только Елена Сукова и Томми Робредо по пять раз проваливались в четвертьфинале турнира.

