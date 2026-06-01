Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Агит Кабайел настаивает на поединке с украинцем или требует освободить титул.

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) в очередной раз вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (25-0, 16 КО).

Немецкий боксер у себя в Instagram опубликовал специальное видео, в котором он ожидает поединка с украинцем, и сопроводил его призывом к потенциальном сопернику устроить бой.

Временный чемпион также напомнил действующему обладателю титула, что тот согласился на поединок, когда он поднялся к нему в ринг после победы над Рико Верховеном.

"Я достаточно долго молчал. Теперь пришло время push the horses. WBC хочет увидеть этот бой. Фанаты тоже этого хотят. И ты согласился на это в ринге.

Так что, Усик, давай это устроим. А если нет, то освободи титул и дай шанс следующему поколению", - написал Кабайел.

