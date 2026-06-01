Карпаты попрощались с бразильским легионером

Карпаты объявили, что бразильский нападающий Игор Невес покинет состав команды.

Контракт 27-летнего футболиста с "зелено-белыми" заканчивается 30 июня, после чего он получит статус свободного агента.

Невес присоединился к Карпатам в июле 2023 года. Всего за львовскую команду нападающий провел 73 поединка, забил 16 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах. Он занимает второе место среди всех бразильцев по количеству поединков в составе клуба.

Вторую часть нынешнего сезона Невес отыграл в аренде за Рух, отличившись двумя голами в 13 матчах.

