iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Карпаты попрощались с бразильским легионером

Нападающий Игор Невес покидает львовский клуб.
Сегодня, 19:27       Автор: Игорь Мищук
Игор Невес / ФК Карпаты Львов
Игор Невес / ФК Карпаты Львов

Карпаты объявили, что бразильский нападающий Игор Невес покинет состав команды.

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

Читай также: Бывший клуб УПЛ не допустили к соревнованиям следующего сезона

Контракт 27-летнего футболиста с "зелено-белыми" заканчивается 30 июня, после чего он получит статус свободного агента.

Невес присоединился к Карпатам в июле 2023 года. Всего за львовскую команду нападающий провел 73 поединка, забил 16 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах. Он занимает второе место среди всех бразильцев по количеству поединков в составе клуба.

Вторую часть нынешнего сезона Невес отыграл в аренде за Рух, отличившись двумя голами в 13 матчах.

Ранее голкипер Карпат Назар Домчак рассказал, почему перешел в Славию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карпаты Львов Игор Невес

Статьи по теме

УПЛ: Кудривка сыграет с Агробизнесом, а Александрия - с Левым Берегом в стыковых матчах УПЛ: Кудривка сыграет с Агробизнесом, а Александрия - с Левым Берегом в стыковых матчах
"Большой шаг вперед": Голкипер Карпат рассказал, почему перешел в Славию "Большой шаг вперед": Голкипер Карпат рассказал, почему перешел в Славию
Заря в волевом стиле одолела в гостях Карпаты Заря в волевом стиле одолела в гостях Карпаты
Карпаты одержали домашнюю победу над Вересом Карпаты одержали домашнюю победу над Вересом

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: матчи последнего тура Першой лиги
просмотров
Свитолина отправляется в 1/8 финала Ролан Гарроса
просмотров
Плей-офф НБА: действующие чемпионы уступили в решающем матч против Сперс
просмотров

Последние новости

Европа23:18
Чемпион Греции согласовал переход игрока сборной Украины
Бокс22:45
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Бокс21:55
Джошуа рассказал, что ему дали тренировки с командой Усика
Европа21:14
ПСЖ готовит новый контракт для Луиса Энрике
Бокс20:45
Бокс: расписание боев
Бокс20:35
Джошуа провел первую битву взглядов с будущим соперником
Другие страны19:59
Легенда Барселоны начнет тренерскую карьеру во втором дивизионе ОАЭ
Украина19:27
Карпаты попрощались с бразильским легионером
Украина18:58
"Эта победа - для всей Украины": Мальдера эмоционально отреагировал на успешный дебют в сборной
Украина18:29
Бывший клуб УПЛ не допустили к соревнованиям следующего сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK