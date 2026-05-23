Карпаты - Заря 1:2: обзор матча и результат игры 23.05.2026
В субботу, 23 мая, Карпаты принимали на своем поле Зарю в рамках заключительного 30-го тура украинской Премьер-лиги.
Сильнее в противостоянии соседей по турнирной таблице оказалась луганская команда, которая вырвала волевую победу со счетом 2:1.
Карпаты повели в поединке по истечении получаса игры. Владислав Бабогло эффектно пятой отдал в штрафную на Ростислава Ляха, а тот головой скинул на Бруниньо, который переправил мяч в сетку.
Заре удалось отыграться на 74-й минуте усилиями Романа Вантуха, который с линии штрафной низом отправил мяч в правый нижний угол. А на 90-й минуте Андрия Янич отличился победным для гостей результативным ударом, замкнув головой подачу со штрафного.
Набрав 46 очков, Заря завершила чемпионат на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ. Карпаты с 41 баллом финишировали строчкой ниже.
Статистика матча Карпаты - Заря 30-го тура чемпионата Украины
Карпаты - Заря 1:2
Голы: Бруниньо, 30 - Вантух, 74, Янич, 90
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 9 - 11
Удары в створ: 4 - 7
Угловые: 8 - 3
Фолы: 12 - 9
Карпаты: Домчак - Мирошниченко (Сыч, 63), Бабогло, Холод, Лях - Чачуа, Эрики, Рубчинский (Педрозу, 87) - Алькайн (Квасница, 79), Бруниньо (Карабин, 63), Костенко (Дедов, 87).
Заря: Сапутин - Пердута, Джордан (Янич, 60), Эскинья, Вантух - Попара (Мичин, 60), Кушниренко (Дришлюк, 67) - Слесар (Ярошенко, 90+1), Башич, Елавич (Жуниньо, 60) - Будкивский.
Предупреждения: Мирошниченко, Бабогло - Кушниренко, Джордан, Янич.
