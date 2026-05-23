iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игроки Динамо и Шахтера попали в список номинантов на Golden Boy-2026

Матвей Пономаренко и Кауан Элиас поборются за награду лучшему молодому футболисту.
Сегодня, 19:25       Автор: Игорь Мищук
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев

Итальянское издание Tuttosport опубликовало рейтинг претендентов на награду Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

В список из ста номинантов попал нападающий киевского Динамо и сборной Украины Матвей Пономаренко. Украинский форвард расположился на 86-й позиции.

Читай также: Динамо определилось с ценником своего лучшего бомбардира

Также украинская Премьер-лига представлена в рейтинге еще одним футболистом. Бразильского нападающего Шахтера Кауана Элиаса поместили на 84-ю строчку.

На данный момент рейтинг возглавляет вингер Барселоны Ламин Ямаль. При этом отмечается, что испанский футболист не может претендовать на награду, поскольку уже становился ее обладателем в 2024 году, однако он все равно присутствует в списке.

Топ-10 рейтинга претендентов на награду Golden Boy-2026 от Tuttosport:

  1. Ламин Ямаль (Барселона)
  2. Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
  3. Пау Кубарси (Барселона)
  4. Ян Диоманде (Лейпциг)
  5. Эстевао (Челси)
  6. Айюб Буадди (Лилль)
  7. Леннарт Карл (Бавария)
  8. Виктор Фрохольдт (Порту)
  9. Йоррел Хато (Челси)
  10. Лука Вушкович (Гамбург)

84. Кауан Элиас (Шахтер)
86. Матвей Пономаренко (Динамо)

Рейтинг будет обновляться ежемесячно, а в октябре сократится до 20 игроков, из числа которых и выберут победителя.

Напомним, что в 2025 году награды Golden Boy удостоился вингер ПСЖ Дезире Дуэ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Киев tuttosport Golden Boy Матвей Пономаренко Кауан Элиас

Статьи по теме

УПЛ: Заря победила Карпаты, ничьи Александрии с Кривбассом и Эпицентра с Полтавой УПЛ: Заря победила Карпаты, ничьи Александрии с Кривбассом и Эпицентра с Полтавой
Колос нанес поражение чемпиону Украины Колос нанес поражение чемпиону Украины
Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины
Динамо сравнялось с Шахтером по количеству украинских трофеев за время независимости Динамо сравнялось с Шахтером по количеству украинских трофеев за время независимости

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: кубок Германии, матчи УПЛ и Ла Лиги
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
Плей-офф НБА: Тандер вернул преимущество в серии выиграв у Сан-Антонио
просмотров

Последние новости

Формула 121:15
Гран-при Канады: Расселл одержал победу в спринте
Украина21:00
УПЛ: Заря победила Карпаты, ничьи Александрии с Кривбассом и Эпицентра с Полтавой
Бокс20:55
Андеркард вечера бокса Усик - Верховен: Лапин сенсационно впервые в карьере проиграл
Бокс20:45
Лапин потерпел первое поражение в карьере, трижды побывав в нокдауне
Украина20:15
Заря в волевом стиле одолела в гостях Карпаты
Европа19:25
Игроки Динамо и Шахтера попали в список номинантов на Golden Boy-2026
Легкая атлетика18:39
Левченко выиграла этап Бриллиантовой лиги в Китае, Геращенко стала второй
Европа и мир18:00
Чемпионат мира по хоккею-2026: США потерпели поражение от Латвии, Дания победила Словению
Украина17:38
Эпицентр обеспечил себе место в УПЛ на следующий сезон, сыграв вничью с Полтавой
Теннис17:10
Калинина не смогла доиграть финальный матч турнира в Рабате
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK