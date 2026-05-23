Игроки Динамо и Шахтера попали в список номинантов на Golden Boy-2026

Матвей Пономаренко и Кауан Элиас поборются за награду лучшему молодому футболисту.

Итальянское издание Tuttosport опубликовало рейтинг претендентов на награду Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

В список из ста номинантов попал нападающий киевского Динамо и сборной Украины Матвей Пономаренко. Украинский форвард расположился на 86-й позиции.

Также украинская Премьер-лига представлена в рейтинге еще одним футболистом. Бразильского нападающего Шахтера Кауана Элиаса поместили на 84-ю строчку.

На данный момент рейтинг возглавляет вингер Барселоны Ламин Ямаль. При этом отмечается, что испанский футболист не может претендовать на награду, поскольку уже становился ее обладателем в 2024 году, однако он все равно присутствует в списке.

Топ-10 рейтинга претендентов на награду Golden Boy-2026 от Tuttosport:

Ламин Ямаль (Барселона) Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) Пау Кубарси (Барселона) Ян Диоманде (Лейпциг) Эстевао (Челси) Айюб Буадди (Лилль) Леннарт Карл (Бавария) Виктор Фрохольдт (Порту) Йоррел Хато (Челси) Лука Вушкович (Гамбург)

84. Кауан Элиас (Шахтер)

86. Матвей Пономаренко (Динамо)

Рейтинг будет обновляться ежемесячно, а в октябре сократится до 20 игроков, из числа которых и выберут победителя.

Напомним, что в 2025 году награды Golden Boy удостоился вингер ПСЖ Дезире Дуэ.

