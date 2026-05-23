Игроки Динамо и Шахтера попали в список номинантов на Golden Boy-2026
Итальянское издание Tuttosport опубликовало рейтинг претендентов на награду Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
В список из ста номинантов попал нападающий киевского Динамо и сборной Украины Матвей Пономаренко. Украинский форвард расположился на 86-й позиции.
Также украинская Премьер-лига представлена в рейтинге еще одним футболистом. Бразильского нападающего Шахтера Кауана Элиаса поместили на 84-ю строчку.
На данный момент рейтинг возглавляет вингер Барселоны Ламин Ямаль. При этом отмечается, что испанский футболист не может претендовать на награду, поскольку уже становился ее обладателем в 2024 году, однако он все равно присутствует в списке.
Топ-10 рейтинга претендентов на награду Golden Boy-2026 от Tuttosport:
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ)
- Пау Кубарси (Барселона)
- Ян Диоманде (Лейпциг)
- Эстевао (Челси)
- Айюб Буадди (Лилль)
- Леннарт Карл (Бавария)
- Виктор Фрохольдт (Порту)
- Йоррел Хато (Челси)
- Лука Вушкович (Гамбург)
…
84. Кауан Элиас (Шахтер)
86. Матвей Пономаренко (Динамо)
Рейтинг будет обновляться ежемесячно, а в октябре сократится до 20 игроков, из числа которых и выберут победителя.
Напомним, что в 2025 году награды Golden Boy удостоился вингер ПСЖ Дезире Дуэ.
