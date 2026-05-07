Динамо определилось с ценником своего лучшего бомбардира

Динамо определилось с ценником на Матвея Пономаренко, утверждает Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, киевляне готовы расстаться с талантливым форвардом, но только за определенную сумму.

Напомним, что в текущем сезоне Пономаренко является лучшим бомбардиром лиги, имемя на своем счету 12 голов.

Это привлекло интерес к 20-летнему украинцу со стороны ряда европейских клубов. В частности, по слухам, им интересуются РБ Лейпциг и Боруссия.

Динамо же готово рассмотреть предложения от 15 млн евро. Отметим, что Трансфермаркт оценивает нападающего в 6 млн евро.

Ранее также сообщалось, что игрок Шахтера также может переехать в Европу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!