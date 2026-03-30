Представители Динамо забрали награды лучшим игроку и тренеру февраля-марта в УПЛ
Нападающий Динамо Матвей Пономаренко и наставник киевской команды Игорь Костюк были признаны лучшими игроком и тренером украинской Премьер-лиги в феврале-марте.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
20-летний форвард "бело-синих" за этот период отличился семью голами в пяти поединках и поднялся на вершину списка лучших бомбардиров чемпионата.
Читай также: Пономаренко дебютировал за сборную Украины и отличился голом
Динамо под руководством Костюка выиграло за это время пять из пяти матчей УПЛ.
Динамо на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 41 балл в 21 сыгранном матче. Пономаренко с девятью голами лидирует в гонке лучших бомбардиров УПЛ.
