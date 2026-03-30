Представители Динамо забрали награды лучшим игроку и тренеру февраля-марта в УПЛ

Матвей Пономаренко и Игорь Костюк удостоились признания.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Нападающий Динамо Матвей Пономаренко и наставник киевской команды Игорь Костюк были признаны лучшими игроком и тренером украинской Премьер-лиги в феврале-марте.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

20-летний форвард "бело-синих" за этот период отличился семью голами в пяти поединках и поднялся на вершину списка лучших бомбардиров чемпионата.

Динамо под руководством Костюка выиграло за это время пять из пяти матчей УПЛ.

Источник: УПЛ

Динамо на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 41 балл в 21 сыгранном матче. Пономаренко с девятью голами лидирует в гонке лучших бомбардиров УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Матвей Пономаренко Игорь Костюк

