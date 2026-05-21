"Раньше я думал: что за х**ня?": Усик выступил с неожиданным заявлением перед боем с Верховеном

Откровения боксера перед поединком в Гизе.

Перед боем Александра Усика против Рико Верховена украинский чемпион дал интервью The Ring, где рассказал, почему на самом деле его предстоящий бой очень важен.

Добавим, что на этом поединке на кону будут стоять пояса WBC, The Ring и специальный титул Король Нила. Также Усик будет защищать часть своих титулов.

Когда я был молод и смотрел, как Флойд Мейвезер готовится к бою с Конором Макгрегором, то думал: "Да это полная х**ня. Зачем это? Зачем?" А сейчас, где-то год назад, я провёл бой и подумал: "Слушай, это же хорошо. Это же объединение двух видов спорта. Это всё известные люди".

Ты должен делать то, что хочешь. Главное — чтобы это не было чем-то плохим. Если хочешь — помогай другим людям… Послушай, у нас только одна жизнь. Поэтому каждый день надо прожить счастливым. Это счастливое время.

Ранее Александр Усик озвучил свою главную задачу на этот год.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!