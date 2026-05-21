Луис де ла Фуэнте сообщил, примет ли Карвахаль участие в ЧМ-2026

Cделал тревожное заявление о защитнике.
Сегодня, 09:28       Автор: Валентина Чорноштан
Даниэль Карвахаль / Getty Images

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, готов ли защитник Реала Даниэль Карвахаль принять участие в чемпионате мира 2026 года.

Дани — отличный капитан. Он пример для всех нас. Сейчас он переживает трудный период. Я бы хотел, чтобы он получал больше игрового времени, играл и демонстрировал свои футбольные способности и потенциал.

"Я принимаю честное решение о том, поедут ли футболисты на чемпионат мира, как и о том, не поедут ли они. Надеюсь, что Дани снова будет играть, но сейчас он вряд ли готов выступать на чемпионате мира. Надеюсь, что он снова получит удовольствие от футбола", - приводит его слова AS.

Напомним, ранее официальный сайт Реала объявил, что для Карвахаля текущий сезон стал последним в составе мадридского клуба.

