Защитник Реала близок к возвращению на поле к Суперкубку Испании

Завершает восстановление после травмы колена.
Сегодня, 14:38       Автор: Валентина Чорноштан
Даниэль Карвахаль / Getty Images
Издание Marca сообщило, что игрок мадридского Реала Даниэль Карвахаль возобновил тренировочный процесс.

По имеющейся информации, в конце октября 2025 года защитник перенес травму сустава правого колена. Весь ноябрь и половину декабря испанец восстанавливался.

На данный момент Карвахаль возобновил тренировки и принимает участие в занятиях в общей группе.

Отмечается, что правый латераль имеет шансы попасть в заявку на Суперкубок Испании. Матч пройдет 8 января против мадридского Атлетико.

Будущий соперник Реала в полуфинале договорился о трансфере форварда в Рому.

