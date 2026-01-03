Атлетико договорился о трансфере форварда до Ромы

Мадридский Атлетико договорился с Ромой о переходе Джакомо Распадори, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Матрасники провели переговоры с римлянами касательно продажи 25-летнего итальянца.

Однако главное решение за Распадори - Атлетико дал 3-4 дня на принятие решения о переходе в чемпионат Италии. Добавим, что интерес к нему также проявляют Лацио и Галатасарай, но эти команды не связывались с представителями итальянца.

В этом сезоне в Ла Лиге Джакомо забил 2 гола в 11 матчах.

Другой клуб из Серии А также заинтересован в приобретении форварда из состава мадридского Атлетико.

