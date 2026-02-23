Хавбек Милана получил перелом челюсти и выбыл на длительный срок

Милан потерял из-за травмы на длительный срок своего полузащитника Рубена Лофтуса-Чика.

30-летний англичанин получил повреждение уже на десятой минуте матча 26-го тура Серии А против Пармы (0:1) в столкновении с голкипером соперников Эдоардо Корви. Пострадавший упал на газон и не смог самостоятельно покинуть поле, его вынесли на носилках с зафиксированной шеей.

Отмечается, что вследствие столкновения хавбек "россонери" потерял несколько зубов и получил перелом альвеолярной кости челюсти.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, английского полузащитника сразу со стадиона доставили в больницу. В понедельник игроку будет сделана операция, после чего ему на восстановление потребуется несколько месяцев.

В нынешнем сезоне Лофтус-Чик провел в составе Милана во всех турнирах 27 матчей, отличившись тремя голами и одной результативной передачей.

