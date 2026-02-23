iSport.ua
Атлетико Мадрид нацелился на перспективного защитника Серии А

Один из главных талантов привлёк внимание топ-клубов Европы.
Сегодня, 12:56       Автор: Валентина Чорноштан
Онст Аанор / Getty Images
Онст Аанор / Getty Images

Атлетико Мадрид следит за перспективным нигерийским защитником, который сейчас выступает за Аталанту, сообщает Fichajes.

По имеющейся информации, Онст Аанор ранее хотел подписать Милан, однако Аталанта отказала в трансфере "россонери" и собирается придерживаться этой политики и летом 2026 года.

Отмечается, что контракт 18-летнего игрока с Аталантой рассчитан до 2028 года, а в соглашении футболиста имеется клаусула в размере 50-65 миллионов евро.

Кроме Атлетико, за игроком также следят Наполи и Реал Мадрид.

К слову, внутри Ливерпуль обсуждают возможное увольнение Арне Слот.

