Атлетико Мадрид нацелился на перспективного защитника Серии А

Один из главных талантов привлёк внимание топ-клубов Европы.

Атлетико Мадрид следит за перспективным нигерийским защитником, который сейчас выступает за Аталанту, сообщает Fichajes.

По имеющейся информации, Онст Аанор ранее хотел подписать Милан, однако Аталанта отказала в трансфере "россонери" и собирается придерживаться этой политики и летом 2026 года.

Отмечается, что контракт 18-летнего игрока с Аталантой рассчитан до 2028 года, а в соглашении футболиста имеется клаусула в размере 50-65 миллионов евро.

Кроме Атлетико, за игроком также следят Наполи и Реал Мадрид.

К слову, внутри Ливерпуль обсуждают возможное увольнение Арне Слот.

