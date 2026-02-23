iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Шахтёра рассказал о ситуации с контрактом Траоре

Подтвердил интерес к продлению контракта Лассина.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Лассина Траоре / Getty Images
Лассина Траоре / Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран для официального сайта "горняков" поделился информацией о судьбе Лассина Траоре, у которого заканчивается контракт с украинской командой летом 2026 года.

Напомним, что форварду за этот сезон удалось забить 3 гола в 4 матчах во всех турнирах.

Я, безусловно, поговорю с Дарио Срной о возможном продлении контракта. Абсолютно разделяю вашу точку зрения: Лассина действительно очень важный игрок для моей команды.

"Он обладает качествами, которые могут быть для нас очень весомыми в отдельных эпизодах матчей и в целом на протяжении сезона. Однако решение зависит не только от меня, его также должен принять клуб".

К слову, сейчас в рамках УПЛ проходят разбирательства между Александрией и Оболонью из-за неудовлетворительного состояния поля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Арда Туран

Статьи по теме

Шахтер с хет-триком Траоре обыграл Карпаты Шахтер с хет-триком Траоре обыграл Карпаты
Новичок УПЛ подписал защитника Шахтера Новичок УПЛ подписал защитника Шахтера
Шахтер следит за тремя перспективными бразильскими игроками Шахтер следит за тремя перспективными бразильскими игроками
Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Украина14:28
"Мы изъявили желание играть, Оболонь отказалась": В Александрии отреагировали на срыв матча
Украина14:25
Тренер Шахтёра рассказал о ситуации с контрактом Траоре
НБА13:50
Звезда Лейкерс набрал более 43 тысяч очков в регулярке НБА
Украина13:35
УПЛ: матч Александрии и Оболони не состоится, Кудривка встретится с Зарей
Бокс13:27
Тайсон Фьюри рассказал о планах на 2026 год
Украина13:20
Матч УПЛ Александрия - Оболонь отменили
Европа12:58
Хавбек Милана получил перелом челюсти и выбыл на длительный срок
Европа12:56
Атлетико Мадрид нацелился на перспективного защитника Серии А
НБА12:26
Портленд установил достижения в игре в защите
Бокс11:54
Кроуфорд предсказывает провал Гарсии в бою против Стивенсона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK