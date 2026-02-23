Тренер Шахтёра рассказал о ситуации с контрактом Траоре

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран для официального сайта "горняков" поделился информацией о судьбе Лассина Траоре, у которого заканчивается контракт с украинской командой летом 2026 года.

Напомним, что форварду за этот сезон удалось забить 3 гола в 4 матчах во всех турнирах.

Я, безусловно, поговорю с Дарио Срной о возможном продлении контракта. Абсолютно разделяю вашу точку зрения: Лассина действительно очень важный игрок для моей команды.

"Он обладает качествами, которые могут быть для нас очень весомыми в отдельных эпизодах матчей и в целом на протяжении сезона. Однако решение зависит не только от меня, его также должен принять клуб".

