"Мы изъявили желание играть, Оболонь отказалась": В Александрии отреагировали на срыв матча

Исполнительный директор "горожан" высказался о причинах отмены поединка УПЛ.
Сегодня, 14:28       Автор: Игорь Мищук
Стадион Ника / ФК Александрия
Исполнительный директор Александрии Дмитрий Китаев прокомментировал ситуацию с отменой домашнего матча 17-го тура УПЛ против Оболони из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе Ника.

Представитель "горожан" рассказал, почему возникли проблемы с газоном, в то же время отметив, что хозяева поля были готовы выйти на игру, но соперник отказался.

Читай также: Матч УПЛ Александрия - Оболонь отменили

"За последнюю неделю были аномальные осадки, река выходила из берегов, затем ударили морозы - до -20, сегодня -15. После того, как с поля убрали снег, морозы под пленкой прихватили верхний слой газона. Мы считаем, что это форс-мажорные обстоятельства. Мы поле готовили, оно в целом в нормальном состоянии.

Мы проходили уже с делегатом и с главным арбитром, тренерским штабом. В некоторых местах оно уже оттаяло, протыкается, в некоторых есть подмерзлость, которая не позволяет проткнуть глубже, чем на пять сантиметров.

Мы разговаривали с нашей командой, наши футболисты выходили, они были абсолютно готовы играть. Слышал, что в прошлом или позапрошлом году играли и на худших полях, но две стороны принимают решение. Наша команда изъявила желание играть, другая команда категорически отказалась. Теперь это будет решаться в Палате по разрешению споров.

Стадион готовился, подогрев был включен, было задействовано очень много техники, люди, силы потрачены, но, к сожалению, не всегда можно справиться с такими аномальными морозами.

Я только за то, чтобы сыграть этот матч. Спортивная часть должна оставаться спортивной. Но чтобы его доиграть, нужно, чтобы было желание у двух команд. Если оно будет у другой команды, мы готовы сыграть в любой день, когда его перенесут. Но я понимаю, что вряд ли это будет", - сказал Китаев в комментарии УПЛ ТБ.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Оболонь

