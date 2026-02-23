Матч УПЛ Александрия - Оболонь отменили
Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между Александрией и киевской Оболонью не состоится в запланированные сроки.
Поединок должен был пройти в понедельник, 23 февраля, и начаться 13:00 по киевскому времени, однако был перенесен.
Читай также: Шахтер с хет-триком Траоре обыграл Карпаты
Причиной отмены матча стало неудовлетворительное состояние газона на стадионе Ника.
Главный арбитр встречи Владимир Новохатный после осмотра поля принял решение, что игра не состоится.
Дальнейшая судьба этого матча будет определена УПЛ.
На данный момент Александрия занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков. Оболонь с 17 баллами идет на 12-й строчке.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей УПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!