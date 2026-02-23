iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Матч УПЛ Александрия - Оболонь отменили

Неудовлетворительное состояние поля сорвало поединок.
Сегодня, 13:20       Автор: Игорь Мищук
Стадион Ника / ФК Александрия
Стадион Ника / ФК Александрия

Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между Александрией и киевской Оболонью не состоится в запланированные сроки.

Поединок должен был пройти в понедельник, 23 февраля, и начаться 13:00 по киевскому времени, однако был перенесен.

Читай также: Шахтер с хет-триком Траоре обыграл Карпаты

Причиной отмены матча стало неудовлетворительное состояние газона на стадионе Ника.

Главный арбитр встречи Владимир Новохатный после осмотра поля принял решение, что игра не состоится.

Дальнейшая судьба этого матча будет определена УПЛ.

На данный момент Александрия занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков. Оболонь с 17 баллами идет на 12-й строчке.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Оболонь

Статьи по теме

"Мы изъявили желание играть, Оболонь отказалась": В Александрии отреагировали на срыв матча "Мы изъявили желание играть, Оболонь отказалась": В Александрии отреагировали на срыв матча
Манчестер Сити готов потратить 75 млн евро на защитник Ньюкасла Манчестер Сити готов потратить 75 млн евро на защитник Ньюкасла
Тренер Шахтёра рассказал о ситуации с контрактом Траоре Тренер Шахтёра рассказал о ситуации с контрактом Траоре
Звезда Лейкерс набрал более 43 тысяч очков в регулярке НБА Звезда Лейкерс набрал более 43 тысяч очков в регулярке НБА

Видео

Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать
Месси пытался наброситься на арбитров после разгрома - Суаресу пришлось его успокаивать

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера, Ливерпуля и лондонское дерби
просмотров

Последние новости

Европа14:45
Манчестер Сити готов потратить 75 млн евро на защитник Ньюкасла
Украина14:28
"Мы изъявили желание играть, Оболонь отказалась": В Александрии отреагировали на срыв матча
Украина14:25
Тренер Шахтёра рассказал о ситуации с контрактом Траоре
НБА13:50
Звезда Лейкерс набрал более 43 тысяч очков в регулярке НБА
Украина13:35
УПЛ: матч Александрии и Оболони не состоится, Кудривка встретится с Зарей
Бокс13:27
Тайсон Фьюри рассказал о планах на 2026 год
Украина13:20
Матч УПЛ Александрия - Оболонь отменили
Европа12:58
Хавбек Милана получил перелом челюсти и выбыл на длительный срок
Европа12:56
Атлетико Мадрид нацелился на перспективного защитника Серии А
НБА12:26
Портленд установил достижения в игре в защите
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK