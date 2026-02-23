Тайсон Фьюри рассказал о планах на 2026 год

Нацелен на титул после боёв с Махмудовым и Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал в интервью FurociTV о своих планах на этот год.

Идеальный год для меня: сначала разнести Махмудова в щепки, потом разнести в щепки Энтони Джошуа, а в конце года завоевать мировой титул — будь то в бою с Усиком или с победителем поединка Дюбуа - Уордли.

"Вот это был бы хороший год, после чего я снова ушёл бы на пенсию. Взять ещё два года паузы, вернуться в 40 и сделать всё снова, и так далее. Когда бокс снова умрёт, я вернусь, верну всё обратно, приведу самую крупную ТВ-сеть в мире", — сказал британец.

Напомним, что 11 апреля Тайсон ждёт бой против россиянина Арсланбека Махмудова.

