Отец Тайсона Фьюри - о камбэке сына: "Это зависимость"

Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, в интервью Daily Mail рассказал, что он думает о возвращении сына на ринг.

"Я по-прежнему недоволен его решением вернуться в бокс. В своей карьере он уже достиг всего, к чему стремился: двукратный чемпион мира в тяжелом весе, заработал достаточно денег. Ему больше нечего доказывать и всё же он снова здесь", - сказал Джон.

Не понимаю, зачем это нужно. Правда, не понимаю. Ему стоит остановиться. Я говорю об этом уже последние четыре года, но меня как будто никто не слышит. Единственное объяснение - это зависимость.

Напомним, что 11 апреля этого года британец Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова. Поединок пройдет на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

К слову, Фьюри также рассказал, готов ли встретиться в ринге с победителем боя Уордли - Дюбуа.

