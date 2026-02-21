НБА: Лейкерс одолели Клипперс, Шарлотт проиграл Кливленду
В ночь на субботу, 21 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 21 февраля
Вашингтон – Индиана – 131:118 (22:27, 35:41, 35:24, 39:26)
Вашингтон: Джонсон (14), Вукчевич (14+8 подборов), Кулибали (13), Кэррингтон (6+7 передач), Шемпени (0+7 подборов) – старт; Уильямс (25+10 подборов), Купер (18), Райли (12), Воткинс (11), Гилл (11+6 передач), Ричмонд (7+6 перехватов).
Индиана: Хафф (22), Уокер (12+12 подборов+6 передач+5 потерь), Макконнелл (9), Шеппард (8), Джонс (4+11 передач+6 потерь) – старт; Джексон (21), Поттер (18), Браун (12), Питер (12).
Мемфис – Юта – 123:114 (28:32, 27:35, 32:21, 36:26)
Мемфис: Джексон (20), Веллс (13), Мейшек (11), Лаверинг (11+11 подборов), Хендрикс (9+9 подборов) – старт; Проспер (23), Смолл (16), Андерсон (10), Спенсер (10+10 передач).
Юта: Коллиер (24), Бейли (20), Филипповски (20+5 потерь), Кончар (6), Уильямс (5+9 подборов) – старт; Хинсон (13), Сэнсабо (9), Уильямс (7), Лав (6), Тшибве (2), Харклесс (2).
Шарлотт – Кливленд – 113:118 (20:30, 33:29, 36:31, 24:28)
Шарлотт: Книппель (33), Болл (18+6 передач), Миллер (18+5 потерь), Колкбреннер (12+13 подборов), Джеймс (5+7 передач) – старт; Грин (11), Коннотон (5), Ривс (3), Салон (3), Мэнн (3), Холл (2), Тиллман (0).
Кливленд: Митчелл (32), Аллен (26+14 подборов), Харден (18+8 передач), Мэррилл (10), Вейд (8) – старт; Шредер (8), Тайсон (5), Томлин (5), Эллис (4), Брайант (2).
Атланта – Майами – 97:128 (16:29, 35:28, 24:30, 22:41)
Атланта: Оконгву (22), Александер-Уокер (20), Джонсон (16+16 подборов+11 передач), Дэниелс (4+7 подборов), Рисаше (4) – старт; Макколлум (20), Кисперт (6), Лэндейл (3), Уоллес (2), Гуе (0).
Майами: Адебайо (17+8 подборов), Павелл (15), Виггинс (13+7 подборов), Ларссон (12), Митчелл (7+7 передач) – старт; Хирро (24), Вэйр (14+12 подборов), Хакес (10), Джонсон (5), Якучионис (4), Гарднер (3), Фонтеккьо (3), Йович (1), Смит (0).
Миннесота – Даллас – 122:111 (40:25, 29:32, 27:31, 26:23)
Миннесота: Эдвардс (40), Гобер (22+17 подборов), Рэндл (13+5 потерь), Дивинченцо (9+9 передач), Макдениэлс (7+8 подборов+6 потерь) – старт; Род (21+7 подборов), Досунму (5), Хайленд (3), Беранже (2).
Даллас: Миддлтон (18), Маршалл (15), Джонс (13+6 передач), Вашингтон (12+12 подборов), Геффорд (8) – старт; Бэгли (15+13 подборов), Уильямс (13), Томпсон (11), Калеб Мартин (4), Джонсон (2).
Новый Орлеан – Милуоки – 118:139 (38:33, 27:38, 31:32, 22:36)
Новый Орлеан: Уильямсон (32), Бэй (22), Квин (18+9 подборов), Макгауэнс (10), Джонс (8) – старт; Фирс (16), Маткович (9+7 подборов), Пул (3), Хоукинс (0).
Милуоки: Ролинз (27+6 передач), Портер (25+7 передач), Кузма (14), Симс (4), Грин (0) – старт; Томас (27), Портис (17+11 подборов), Нэнс (10), Дженг (10), Трент (3), Т. Адетокумбо (2), Джексон (0).
Оклахома – Бруклин – 105:86 (21:23, 29:10, 27:34, 28:19)
Оклахома: Холмгрен (15+7 подборов), Дорт (10), Хартенштайн (10+8 подборов), Уоллес (8+6 передач), Виггинс (7) – старт; Маккейн (21), Джо (11+7 подборов), Топич (9), Джейлин Уильямс (7), К. Уильямс (7), Карузо (0), Бейхайм (0), Барнхайзер (0).
Бруклин: Портер (22+9 подборов), Траоре (17), Шарп (12+8 подборов), Клауни (8), Демин (3) – старт; Вольф (8), Уилсон (5), Пауэлл (4), Агбаджи (4), Мэнн (3).
Лейкерс – Клипперс – 125:122 (41:30, 31:35, 27:30, 26:27)
Лейкерс: Дончич (38+11 передач), Ривз (29), Джеймс (13+11 передач), Эйтон (13+7 подборов), Смарт (7) – старт; Кеннард (9), Хейс (8), Ларевия (3), Хатимура (3), Вандербилт (2).
Клипперс: Леонард (31+5 потерь), Б. Лопес (16+10 подборов), Д. Джонс (13+8 подборов), Коллинз (12), Данн (8+8 передач) – старт; Матурин (26+7 подборов), Миллер (10), Нидерхойзер (6), Батюм (0).
Портленд – Денвер – 103:157 (27:41, 26:41, 32:43, 18:32)
Портленд: Холидей (19), Авдия (15+8 подборов+13 передач+6 потерь), Клинган (15+9 подборов), Камара (10), Грант (6) – старт; Крейчи (11), Хендерсон (11), Тайбул (5), Уэсли (4), Ян Ханьсен (4), Р. Уильямс (2), Мюррей (1), Кук (0), Сиссоко (0).
Денвер: Йокич (32+9 подборов+7 передач), Дж. Мюррей (25+6 передач), Стротер (19), К. Джонсон (15), К. Браун (11+8 подборов+7 передач) – старт; Хардвей (19), Джонс (10+10 подборов), Холмс (9), Б. Браун (6), Валанчюнас (6+7 подборов), Симпсон (3), Ннаджи (2).
