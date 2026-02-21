iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гави близок к возвращению

Хавбек начал тренироваться в общей группе.
Сегодня, 07:38       Автор: Валентина Чорноштан
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Полузащитник Барселона Гави частично вернулся к тренировкам с командой, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, воспитанник каталонской команды увеличил интенсивность тренировок и начал выполнять часть упражнений в общей группе.

Напомним, что у 21-летнего испанца разрыв крестообразной связки: проблемы начались в августе 2025 года, а в сентябре хавбек перенёс операцию.

Отмечается, что медицинский штаб Барселоны доволен восстановлением Гави. Там считают, что игрок сможет полностью вернуться в состав в ближайшее время.

Ранее появилась информация о том, что Реал Мадрид остался без основного защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави

Статьи по теме

Барселона готовит 10 миллионов евро за защитника с национального чемпионата Барселона готовит 10 миллионов евро за защитника с национального чемпионата
Обладатель Золотого мяча 2024 хочет присоединиться к Барселоне Обладатель Золотого мяча 2024 хочет присоединиться к Барселоне
Влахович определился с будущим. Ювентус или Барселона? Влахович определился с будущим. Ювентус или Барселона?
Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: сыграют матчи Реал Мадрид, Ливерпуль, Ман Сити
просмотров
Свитолина выбила Гауфф по пути в финал Дубая
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры11:58
Легенда Эдмонтона высказался о будущем финале по хоккею на Олимпиаде
Формула 111:28
ФИА откладывает ужесточение проверок моторов
Бокс10:56
Популярный промоутер назвал будущего чемпиона тяжёлого веса
НБА10:29
Денвер установил три рекорда франшизы за одну игру
Европа09:54
Барселона готовит 10 миллионов евро за защитника с национального чемпионата
Теннис09:26
Свитолина прокомментировала победу над четвёртой ракеткой мира
НБА08:56
НБА: Лейкерс одолели Клипперс, Шарлотт проиграл Кливленду
Бокс08:34
Отец Тайсона Фьюри - о камбэке сына: "Это зависимость"
Европа08:05
После срыва сделки по Бальде, МЮ выбирает центрбека из Бундеслиги
Европа07:38
Гави близок к возвращению
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK