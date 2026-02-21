Гави близок к возвращению

Полузащитник Барселона Гави частично вернулся к тренировкам с командой, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, воспитанник каталонской команды увеличил интенсивность тренировок и начал выполнять часть упражнений в общей группе.

Напомним, что у 21-летнего испанца разрыв крестообразной связки: проблемы начались в августе 2025 года, а в сентябре хавбек перенёс операцию.

Отмечается, что медицинский штаб Барселоны доволен восстановлением Гави. Там считают, что игрок сможет полностью вернуться в состав в ближайшее время.

