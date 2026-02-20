iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Обладатель Золотого мяча 2024 хочет присоединиться к Барселоне

Дружба с Ямалем и Педри подтолкнула Родри до каталонской команды.
Сегодня, 14:22       Автор: Валентина Чорноштан
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Родри хочет перейти в чемпионат Испании. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, хавбек вел переговоры с Реалом Мадридом, однако из-за хороших отношений с Ламином Ямалем и Педри, с которыми они партнеры по сборной, Родри хочет перейти именно в Барселону.

Помимо этого, философия и политика Барселоны больше привлекают 29-летнего полузащитника, что также повлияло на его решение прекратить переговоры с мадридской командой.

Однако состоится этот трансфер или нет, будет зависеть от каталонской команды, ведь у сине-гранатовых также имеются финансовые проблемы. Напомним, что контракт Родри с Манчестер Сити рассчитан до лета 2027 года.

Ранее мы сообщали, куда может перейти еще один игрок Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Родри

Статьи по теме

Влахович определился с будущим. Ювентус или Барселона? Влахович определился с будущим. Ювентус или Барселона?
Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны
Барселона нашла замену Кунде в Бундеслиге Барселона нашла замену Кунде в Бундеслиге
Вратарь Барселоны критикует судейство после гола Бельтрана Вратарь Барселоны критикует судейство после гола Бельтрана

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
просмотров
Свитолина пробилася в финал "тысячника" в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа16:45
В Турции арестовали ряд руководителей клубов по делу о ставках
Европа16:10
Кристал Пэлас может уволить Гласнера после очередной критики клуба
Олимпийские игры15:50
Окипнюк занял десятое место в финале
Киберспорт15:15
NaVi попытаются зацепиться за плей-офф DreamLeague Season 28
Лига Чемпионов14:45
Лидер Интера не сыграет в ответном матче против Буде/Глимта
Европа14:45
Ансу Фати переезжает в чемпионат Англии
Формула 114:23
Бывший талант Макларен нашел себе новую команду
Европа14:22
Обладатель Золотого мяча 2024 хочет присоединиться к Барселоне
Бокс14:01
Джошуа может провести бой уже летом
Европа13:39
Ювентус хочет подписать звёздного португальца из Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK