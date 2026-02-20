Обладатель Золотого мяча 2024 хочет присоединиться к Барселоне

Дружба с Ямалем и Педри подтолкнула Родри до каталонской команды.

Родри хочет перейти в чемпионат Испании. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, хавбек вел переговоры с Реалом Мадридом, однако из-за хороших отношений с Ламином Ямалем и Педри, с которыми они партнеры по сборной, Родри хочет перейти именно в Барселону.

Помимо этого, философия и политика Барселоны больше привлекают 29-летнего полузащитника, что также повлияло на его решение прекратить переговоры с мадридской командой.

Однако состоится этот трансфер или нет, будет зависеть от каталонской команды, ведь у сине-гранатовых также имеются финансовые проблемы. Напомним, что контракт Родри с Манчестер Сити рассчитан до лета 2027 года.

