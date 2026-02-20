iSport.ua
Экс-игрок Барселоны перешел в клуб к украинцу

Коламбус Крю подписал Андре Гомеша.
Андре Гомеш / Getty Images
Коламбус Крю объявил о трансфере Андре Гомеша.

32-летний португалец присоединился к американскому клубу свободным агентом после окончания контракта с Лиллем.

В МЛС хавбек будет играть до 2027 года и сможет продлить контракт еще на сезон при желании.

Андре Гомеш - воспитанник Порту, однако успел поиграть за Валенсию, Барселону, Эвертон и Лилль, а теперь Коламбус Крю. Напомним, что за американский клуб выступает Евгений Чеберко.

Ранее также сообщалось, что лидер Арсенала вошел в топ лиги по зарплате.

