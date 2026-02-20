iSport.ua
Сака подписал новый контракт и вошёл в топ высокооплачиваемых футболистов

Получает 300 000 фунтов в неделю.
Сегодня, 11:19       Автор: Валентина Чорноштан
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Букайо Сака вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ. После продления контракта с Арсеналом вингер теперь получает 300 000 фунтов в неделю.

Популярное издание Daily Mail составило список игроков с чемпионата Англии с самыми высокими зарплатами.

На первом месте оказался форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, на втором - Мохамед Салах из Ливерпуля, а третье место делят Каземиро из Манчестер Юнайтед и игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 525 000 фунтов в неделю.
2. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 400 000 фунтов.
3-4. Каземиро (Манчестер Юнайтед) – 350 000 фунтов.
3-4. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль) – 350 000 фунтов.
5-6. Букайо Сака (Арсенал) – 300 000 фунтов.
5-6. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 300 000 фунтов.
7. Омар Мармуш (Манчестер Сити) – 295 000 фунтов.
8-9. Александер Исак (Ливерпуль) – 280 000 фунтов.
8-9. Кай Хавертц (Арсенал) – 280 000 фунтов.
10. Габриэл Жезус (Арсенал) – 265 000 фунтов.

