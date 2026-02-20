Ливерпуль нашел замену Салаху

Мерсисайдцы следят за Яном Диоманде из Лейпцига.

Мохамед Салах, который, скорее всего, покинет Ливерпуль этим летом, ставит перед руководством мерсисайдцев задачу найти нового вингера.

Одного из главных кандидатов на замену египетскому игроку Ливерпуль нашёл в Бундеслиге, "красные" заинтересованы в услугах 19-летнего Яна Диоманде из РБ Лейпциг.

Как передаёт TEAMtalk, в этом сезоне за Диоманде регулярно следили генеральный директор Ливерпуля Майкл Эдвардс и главный скаут Барри Хантер, причём скаут почти постоянно посещает матчи Лейпцига.

Помимо Ливерпуля за молодым вингером также следят Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур и Бавария.

