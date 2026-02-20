iSport.ua
Ливерпуль нашел замену Салаху

Мерсисайдцы следят за Яном Диоманде из Лейпцига.
Сегодня, 12:34       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Дьоманде / Getty Images
Мохамед Салах, который, скорее всего, покинет Ливерпуль этим летом, ставит перед руководством мерсисайдцев задачу найти нового вингера.

Одного из главных кандидатов на замену египетскому игроку Ливерпуль нашёл в Бундеслиге, "красные" заинтересованы в услугах 19-летнего Яна Диоманде из РБ Лейпциг.

Как передаёт TEAMtalk, в этом сезоне за Диоманде регулярно следили генеральный директор Ливерпуля Майкл Эдвардс и главный скаут Барри Хантер, причём скаут почти постоянно посещает матчи Лейпцига.

Помимо Ливерпуля за молодым вингером также следят Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур и Бавария.

К слову, вратарь Манчестер Сити  вспомнил о совместной игре с Лионелем Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль РБ Лейпциг

