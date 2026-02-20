iSport.ua
Окипнюк прошел в финал по лыжной акробатике

Уже сегодня украинец поборется за медали.
Сегодня, 12:50       Автор: Андрей Безуглый
Александр Окипнюк / Getty Images
Александр Окипнюк / Getty Images

В пятницу, 20 февраля, наконец состоялась квалификация лыжной акробатике среди мужчин на Олимпиаде-2026. Ранее ее переносили из-за погодных условий.

Украину в этом виде спорта представляли Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов.

Квалификация состояла из двух прыжков. Топ-6 после первого прыжка попадали сразу в финал, а еще шестеро могли отобраться после второго.

По итогам первого прыжка в финал сумел пробиться Александр Окипнюк, замкнувший как раз топ-6 с 112.67 баллами.

После второго прыжка пройти в финал мог лишь Дмитрий Котовский, однако и ему не хватило баллов.

Финал турнира по лыжной акробатике состоится сегодня, в 14:30 по киевскому времени.

