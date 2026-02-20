Джошуа может провести бой уже летом

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда Энтони Джошуа может выйти на ринг.

"Как я думаю, он вернётся ближе к концу лета, но физически пока не готов начать тренировочный лагерь. Поэтому сейчас я рассматриваю варианты, чтобы вернуть его на ринг примерно в июле. Но мы поймём, насколько это реально, только когда он снова начнёт полноценную подготовку — надеюсь, в ближайшие пару недель или месяц", - приводит слова Хирна ESPN.

Также промоутер ответил, состоится ли всё-таки бой с Тайсоном Фьюри, как планировалось.

Мы открыты к бою с Фьюри, но, скорее всего, он состоится ближе к концу года, возможно, в начале 2027-го.

К слову, Мозес Итаума поделился прогнозом на бой Фабио Уордли - Даниэль Дюбуа.

