iSport.ua
Русский Українська

Джошуа может провести бой уже летом

Хирн раскрыл планы на возвращение британца.
Сегодня, 14:01       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда Энтони Джошуа может выйти на ринг.

"Как я думаю, он вернётся ближе к концу лета, но физически пока не готов начать тренировочный лагерь. Поэтому сейчас я рассматриваю варианты, чтобы вернуть его на ринг примерно в июле. Но мы поймём, насколько это реально, только когда он снова начнёт полноценную подготовку — надеюсь, в ближайшие пару недель или месяц", - приводит слова Хирна ESPN.

Также промоутер ответил, состоится ли всё-таки бой с Тайсоном Фьюри, как планировалось.

Мы открыты к бою с Фьюри, но, скорее всего, он состоится ближе к концу года, возможно, в начале 2027-го.

К слову, Мозес Итаума поделился прогнозом на бой Фабио Уордли - Даниэль Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джоуша

Статьи по теме

Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться Хирн о бое Джошуа – Фьюри: Ближайшие недели или месяц он может начать возвращаться
Уайлдер хочет провести бой с бывшим соперником Усика Уайлдер хочет провести бой с бывшим соперником Усика
Усик дал ответ на вопрос, продолжит ли Джошуа карьеру после трагической аварии Усик дал ответ на вопрос, продолжит ли Джошуа карьеру после трагической аварии
Дуэль взглядов. Супертяж с украинским тренером против Джейка Пола Дуэль взглядов. Супертяж с украинским тренером против Джейка Пола

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: возобновление УПЛ и матчи Атлетика и Марселя
просмотров
Свитолина пробилася в финал "тысячника" в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа16:45
В Турции арестовали ряд руководителей клубов по делу о ставках
Европа16:10
Кристал Пэлас может уволить Гласнера после очередной критики клуба
Олимпийские игры15:50
Окипнюк занял десятое место в финале
Киберспорт15:15
NaVi попытаются зацепиться за плей-офф DreamLeague Season 28
Лига Чемпионов14:45
Лидер Интера не сыграет в ответном матче против Буде/Глимта
Европа14:45
Ансу Фати переезжает в чемпионат Англии
Формула 114:23
Бывший талант Макларен нашел себе новую команду
Европа14:22
Обладатель Золотого мяча 2024 хочет присоединиться к Барселоне
Бокс14:01
Джошуа может провести бой уже летом
Европа13:39
Ювентус хочет подписать звёздного португальца из Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK