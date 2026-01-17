iSport.ua
Усик дал ответ на вопрос, продолжит ли Джошуа карьеру после трагической аварии

Говорил с Джошуа после потери друзей.
Сегодня, 12:00       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа и Александр Усик / Getty Images

Накануне бывший чемпион мира Энтони Джошуа пережил трагическую аварию в Нигерии, в которой погибли два его друга и тренера.

Украинский чемпион Александр Усик в интервью Ready to Fight рассказал, что говорил с Энтони и поделился информацией о его карьере:

Я уже говорил с ним. Я услышал в его голосе желание продолжать - ради друзей, которых он потерял, и ради того шанса жить, который ему дал Господь.

Также Усик рассказал свою собственную историю, связанную с потерей близкого человека:

"Когда-то я общался с мамой моего погибшего товарища, и она мне сказала: 'Александр, он бы очень гордился, что ты продолжаешь своё дело, он будет наблюдать за тобой с неба'. И, мне кажется, он это делает".

Ранее Усик также рассказал, состоится ли третий бой с бывшим чемпионом в сверхтяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

