Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление

Не исключает трилогию.
Сегодня, 10:19       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в сверхтяжелом весе украинец Александр Усик высказался о возможной третьей встрече на ринге с бывшим чемпионом мира в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри.

Тайсон Фьюри возвращается, как вы много раз предсказывали. Хотите ли вы провести с ним трилогию?

Почему бы и нет, но только если это снова будет борьба за безоговорочный статус.

Также Усик поделился мыслями о том, возможен ли матч-реванш Владимира Кличко с Фьюри:

"Я бы с удовольствием посмотрел матч-реванш. Но я бы сказал, что вероятность того, что Владимир просто тренируется для себя, составляет 70%", - приводит слова Усика издание Ready to Fight.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, что его клиент хотел бы снова встретиться на ринге с украинцем.

Тайсон Фьюри Александр Усик

Трилогия Усик - Фьюри. Украинець сделал интригующее заявление
