Формула-1 может сократить сезон-2026 до 22 этапов

Этапы на Ближнем Востоке могут не состояться.

Формула-1 может исключить два этапа из предстоящего сезона, пишет The Telegraph.

В следующем месяце должны состояться Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Именно эти два этапа могут пропасть из календаря.

На текущий момент руководство серии не намерено вносить какие-то изменения, но если ситуация вокруг Ирана не стабилизируется, они будут вынуждены.

Ожидается, что время для окончательного решения есть до Гран-при Японии 29 марта. Формула-1 может попросту отказаться от проведения этапов на Ближнем Востоке.

При этом чемпионат как может сократиться до 22 Гран-при, так и добавить новые трассы. Например, Стамбул, Портимоне или Имолу.

Ранее также из-за ситуации в Иране WEC перенес старт сезона.

