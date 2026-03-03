iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 может сократить сезон-2026 до 22 этапов

Этапы на Ближнем Востоке могут не состояться.
Сегодня, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Саудовской Аравии / Getty Images
Гран-при Саудовской Аравии / Getty Images

Формула-1 может исключить два этапа из предстоящего сезона, пишет The Telegraph.

В следующем месяце должны состояться Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Именно эти два этапа могут пропасть из календаря.

На текущий момент руководство серии не намерено вносить какие-то изменения, но если ситуация вокруг Ирана не стабилизируется, они будут вынуждены.

Ожидается, что время для окончательного решения есть до Гран-при Японии 29 марта. Формула-1 может попросту отказаться от проведения этапов на Ближнем Востоке.

При этом чемпионат как может сократиться до 22 Гран-при, так и добавить новые трассы. Например, Стамбул, Портимоне или Имолу.

Ранее также из-за ситуации в Иране WEC перенес старт сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кубок Украины: Динамо стало первым полуфиналистом Кубок Украины: Динамо стало первым полуфиналистом
"Всегда боялся этой травмы": Родриго прокомментировал свое повреждение "Всегда боялся этой травмы": Родриго прокомментировал свое повреждение
Женская сборная Украины стартовала с разгрома в отборе на ЧМ-2027 Женская сборная Украины стартовала с разгрома в отборе на ЧМ-2027
Определились возможные места проведения Финалиссимы Определились возможные места проведения Финалиссимы

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии, Испании, Италии и Украины, а в рамках АПЛ Миколенко сыграет с Бернли
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Украина22:48
Кубок Украины: Динамо стало первым полуфиналистом
Европа22:33
"Всегда боялся этой травмы": Родриго прокомментировал свое повреждение
Футбол21:52
Женская сборная Украины стартовала с разгрома в отборе на ЧМ-2027
Формула 121:25
Формула-1 может сократить сезон-2026 до 22 этапов
Футбол21:05
Определились возможные места проведения Финалиссимы
Формула 120:20
Феррари решила отложить установку уникального антикрыла
Украина20:01
Динамо обыграло Ингулец в Кубке Украины
Автоспорт19:33
WEC перенес старт сезона из-за конфликта на Ближнем Востоке
Европа19:03
Ноттингем определился с ценником своей главной звезды
Олимпийские игры18:28
Сборная Швеции по биатлону получила медали Олимпиады-2010
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK