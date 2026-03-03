iSport.ua
Определились возможные места проведения Финалиссимы

Матч, вероятно, не состоится в Катаре.
Сегодня, 21:05       Автор: Андрей Безуглый
Уэмбли / Getty Images

Финалиссиму, вероятно, перенесут из Катара, пишет Гастон Эдул.

Напомним, что матч между Аргентиной и Испанией должен был пройти 27 марта в Лусаиле.

Однако из-за ситуации на Ближнем Востоке матч может быть перенесен из Катара.

На текущий момент желание принять Финалиссиму изъявили четыре арены: Сантьяго Бернабеу, Уэмбли, Эстадио Олимпико и Метлайф Стэдиум.

Окончательное решение по месту проведения матча должно быть принято в ближайшее время.

Ранее также из-за ситуации в Иране WEC перенес старт сезона.

