Женская сборная Украины стартовала с разгрома в отборе на ЧМ-2027

"Сине-желтые" уступили чемпионкам Европы.
Сегодня, 21:52       Автор: Андрей Безуглый
Украина - Англия / Getty Images
Украина - Англия / Getty Images

Женская сборная Украины по футболу стартовала на квалификации ЧМ-2027.

В первом матче отбора наши спортсменки встречались со сборной Англии.

Первый тайм команды сыграли на ноль, однако во втором удержать чемпионой Европы не удалось.

Сразу со стартом тайма Алессия Руссо оформила дубль, Украина ответила голом Яны Калининой, однако далее последовал разгром.

По итогам 90 минут сборная Англии одержала победу со счетом 1:6.

Отбор на ЧМ-2027 по футболу

Украина — Англия 1:6
Голы: Калинина, 58 — Руссо, 47, 51, Стенвей, 64 (пенальти), 70, Парк, 78, 89

 

