Команды Ярмолюка и Миколенко добились разных результатов в 29-м туре

Эвертон оформил уверенную победу, а Брентфорд не смог обыграть Борнмут.

Во вторник, 3 марта, в рамках АПЛ состоялись два матча с участием украинцев.

Эвертон с Виталием Миколенко принимал дома Бернли.

Команда Дэвида Мойеса в последнее время набрала хорошую форму, которая и не всегда конвертируется в очки. Однако сегодня был не тот случай.

Еще до конца первой половины Тарковски открыл счет, позволив "ирискам" уйти на перерыв без лишних нервов. А во второй половине хозяева продолжили уверенно доминировать над соперником, забив и второй гол.

Виталий Миколенко провел на поле 90 минут, однако результативными действиями не отметился.

Эвертон - Бернли 2:0

Голы: Тарковски, 35, Дьюсбери-Холл, 60

Параллельно с этим матчем на Виталити Стэдиум Борнмут принимал Брентфорд. Однако Егор Ярмолюк остался в запасе.

В первом тайме команды практически ничего не смогли создать. Единственный по-настоящему момент создал Тавернье, но и Келлехер показал свое мастерство.

Во втором тайме на поле появился Егор Ярмолюк, но украинец не сумел никак изменить рисунок игры. Удары Борнмута не достигали цели, а Брентфорд с трудом справлялся с обороной "вишен". Закономерный итог - 0:0.

Борнмут - Брентфорд 0:0

