iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Команды Ярмолюка и Миколенко добились разных результатов в 29-м туре

Эвертон оформил уверенную победу, а Брентфорд не смог обыграть Борнмут.
Вчера, 23:30       Автор: Андрей Безуглый
Эвертон - Бернли / Getty Images
Эвертон - Бернли / Getty Images

Во вторник, 3 марта, в рамках АПЛ состоялись два матча с участием украинцев.

Эвертон с Виталием Миколенко принимал дома Бернли.

Команда Дэвида Мойеса в последнее время набрала хорошую форму, которая и не всегда конвертируется в очки. Однако сегодня был не тот случай.

Еще до конца первой половины Тарковски открыл счет, позволив "ирискам" уйти на перерыв без лишних нервов. А во второй половине хозяева продолжили уверенно доминировать над соперником, забив и второй гол.

Виталий Миколенко провел на поле 90 минут, однако результативными действиями не отметился.

Эвертон - Бернли 2:0
Голы: Тарковски, 35, Дьюсбери-Холл, 60

Параллельно с этим матчем на Виталити Стэдиум Борнмут принимал Брентфорд. Однако Егор Ярмолюк остался в запасе.

В первом тайме команды практически ничего не смогли создать. Единственный по-настоящему момент создал Тавернье, но и Келлехер показал свое мастерство.

Во втором тайме на поле появился Егор Ярмолюк, но украинец не сумел никак изменить рисунок игры. Удары Борнмута не достигали цели, а Брентфорд с трудом справлялся с обороной "вишен". Закономерный итог - 0:0.

Борнмут - Брентфорд 0:0

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виталий Миколенко ЕГОР ЯРМОЛЮК

Статьи по теме

Оценка Миколенко за матч против Ньюкасла Оценка Миколенко за матч против Ньюкасла
Ярмолюк получил оценку за матч против Арсенала Ярмолюк получил оценку за матч против Арсенала
Эвертон с Миколенко уступил Борнмуту Эвертон с Миколенко уступил Борнмуту
Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма Известна оценка Миколенко в игре против Фулхэма

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: матчи Кубка Англии, Испании, Италии и Украины, а в рамках АПЛ Миколенко сыграет с Бернли
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа00:12
Вулверхэмптон неожиданно разбил Ливерпуль
Европа00:04
Барселона не додавила Атлетико и вылетела из Кубка Испании
Вчера, 23:54
Европа23:54
Комо и Интер решили не играть первый матч полуфинала Кубка Италии
Европа23:30
Команды Ярмолюка и Миколенко добились разных результатов в 29-м туре
Украина22:48
Кубок Украины: Динамо стало первым полуфиналистом
Европа22:33
"Всегда боялся этой травмы": Родриго прокомментировал свое повреждение
Футбол21:52
Женская сборная Украины стартовала с разгрома в отборе на ЧМ-2027
Формула 121:25
Формула-1 может сократить сезон-2026 до 22 этапов
Футбол21:05
Определились возможные места проведения Финалиссимы
Формула 120:20
Феррари решила отложить установку уникального антикрыла
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK