Вулверхэмптон неожиданно разбил Ливерпуль

"Волки" прервали победную серию Арне Слота.
Сегодня, 00:12       Автор: Андрей Безуглый
Вулверхэмптон / Getty Images
Во вторник, 3 марта, Вулверхэмптон принимал дома Ливерпуль.

Первый тайм "волки", можно сказать, выстояли против куда более именитого соперника. Однако Ливерпуль довольно беззубо и пассивно играл в атаке, что вылилось в бессобытийный первый тайм.

Как оказалось, все самое интересное команды припасли на самый конец матча. На 78-й минуте неожиданно Гомеш запустил мяч Алиссону за шиворот мяч, открыв счет.

Ливерпуль сразу бросился вперед отвечать, а Салах, вспомнив свои лучшие времени, послал мяч в девятку с линии штрафной. Ван Дейк мог приносить Ливерпулю победу, но Са справился с ударом нидерландца.

А вот в компенсированное время у Алиссона не было никаких шансов помочь своей команде - мяч рикошетом влетел в ворота, а Вулверхэмптон отпраздновал неожиданную победу.

Вулверхэмптон - Ливерпуль 2:1
Голы: Гомеш, 78, Андре, 90+4 - Салах, 83

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль вулверхэмптон

