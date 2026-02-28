iSport.ua
Джонс близок к переезду в Милан

Интер изучает трансфер англичанина.
Сегодня, 07:31       Автор: Валентина Чорноштан
Кертис Джонс / Getty Images
Кертис Джонс / Getty Images

Интер рассматривает летний трансфер хавбека Ливерпуля, пишет Corriere dello Sport.

По данным источника, миланская команда уже вела переговоры с мерсисайдцами по поводу Кертиса Джонса, клуб хотел арендовать полузащитника с правом выкупа, однако переговоры зашли в тупик.

Теперь Интер рассматривает полноценную покупку 25-летнего англичанина, однако это произойдёт, если Давиде Фраттези покинет команду. Как пишет источник, Давиде уже сообщил "черно-синим", что хочет уйти из Серии А.

Контракт Джонса с Ливерпуль рассчитан до июня 2027 года, и хавбек не рассматривает продление соглашения с "красными", поскольку намерен сменить команду. В 24 матчах текущего сезона АПЛ на его счету одна голевая передача.

Ранее появилась информация о том, что один из клубов МЛС усилился форвардом из чемпионата Англии.

Ранее появилась информация о том, что один из клубов МЛС усилился форвардом из чемпионата Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Интер Милан Кертис Джонс

