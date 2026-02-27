Слот рассказал о кадровых потерях перед матчем с Вест Хэмом
Наставник о составе на 28-й тур.
В субботу, 28 февраля, Ливерпуль сыграет против Вест Хэма. Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот на пресс-конференции поделился информацией о том, какие игроки будут отсутствовать в матче 28-го тура.
Первым, о ком он высказался, стал Флориан Вирц, получивший повреждение спины:
Я не ожидаю, что Флориан будет доступен. Это разочарование. Каждый раз, когда игрок недоступен, это неприятно. Так бывает — иногда обстоятельства складываются неожиданно.
Также нидерландский специалист высказался о Жереми Фримпонг, который накануне вернулся к тренировкам.
"Жереми тренировался несколько раз на этой неделе, он доступен".
Ранее появилась информация о том, что Интер готов расстаться с лидером состава ради компенсации убытков от УЕФА.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!