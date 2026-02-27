Слот рассказал о кадровых потерях перед матчем с Вест Хэмом

Наставник о составе на 28-й тур.

В субботу, 28 февраля, Ливерпуль сыграет против Вест Хэма. Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот на пресс-конференции поделился информацией о том, какие игроки будут отсутствовать в матче 28-го тура.

Первым, о ком он высказался, стал Флориан Вирц, получивший повреждение спины:

Я не ожидаю, что Флориан будет доступен. Это разочарование. Каждый раз, когда игрок недоступен, это неприятно. Так бывает — иногда обстоятельства складываются неожиданно.

Также нидерландский специалист высказался о Жереми Фримпонг, который накануне вернулся к тренировкам.

"Жереми тренировался несколько раз на этой неделе, он доступен".

Ранее появилась информация о том, что Интер готов расстаться с лидером состава ради компенсации убытков от УЕФА.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!